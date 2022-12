2023 புத்தாண்டில் சனிபகவானால் விபரீத ராஜயோகம் பெறப்போகும் இந்த 3 ராசிக்காரர்கள்..சும்மா அள்ளுங்க

Astrology

சென்னை: சனிபகவான் நீதிமான் என்பதால் நல்லவர்களுக்கு அவர் சோதனைதான் கொடுப்பார். தவறு செய்பவர்களுக்கு தண்டனை என்ற பெயரில் புத்தி புகட்டுவார். சிலருக்கு கோடி கோடியாக கொடுப்பார். விபரீத ராஜயோகத்தையும் தருவார். சனி பகவான் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி வரும் ஜனவரி 17ஆம் தேதி மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரும் சனிபகவானால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு விபரீத ராஜயோகத்தையும் அதன் மூலம் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரப்போகிறார் என்று பார்க்கலாம்.

வாழ்க்கையில் சிரமப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒருவருக்கு திடீர் ராஜயோகங்கள் ஏற்படும், விபரீத ராஜயோகம், நீசபங்க ராஜயோகம் ஏற்பட்டு அதன் மூலம் திடீர் கோடீஸ்வரர் ஆகி விடுவார். கும்ப ராசியில் சனிபகவான் பயணம் செய்யும் காலத்தில் கோச்சார ரீதியாக 6,8,12ஆம் இடங்களில் வருபவர்களுக்கு விபரீத ராஜயோகமாகும். தனது வீட்டில் ஆட்சி பெற்ற கிரகம் யோகத்தை தரும்.

சனி பகவான் மந்தன். மெதுவாக நகரும் கிரகம் ஒரு ராசியில் இரண்டரை ஆண்டுகாலம் தங்கும் சனிபகவான் 12 ராசிகளையும் சுற்றி வர 30 ஆண்டுகாலம் எடுத்துக்கொள்கிறார் எனவேதான் 30 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாரும் இல்லை தாழ்ந்தாரும் இல்லை என்கின்றனர். சனி பகவான் ஒருவரின் ராசிக்கு 3,5,6,9,10,11 ஆகிய இடங்களில் கோச்சார ரீதியாக சஞ்சரிக்கும் கால கட்டத்தில் சங்கடங்கள் இல்லாத சந்தோஷங்களைத் தருவார். நிகழப்போகும் சனிப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் விபரீத ராஜயோகத்தையும் லாபத்தையும் பொருளாதார ரீதியாக நன்மைகளையும் அடையப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

Sani peyarchi palan tamil 2023 Saturn transit from Makaram to Kumbam. Lord Saturn will move from Capricorn to Aquarius on January 17th according to Tirukanitha Panchangam. After 30 years, we can see which zodiac sign lord Saturn will rule the Aquarius sign and will give Vibareetha Rajayogam.