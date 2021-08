செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் 2021: மிதுனம், கடக ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு கடவுள் அருள் தேடி வரும்

Astrology

சென்னை: புதன் பகவானை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட மிதுன ராசிக்காரர்களே, சந்திர பகவானை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட கடக ராசிக்காரர்களே, உங்கள் ராசிக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் சுகமும் சந்தோஷமும் தேடி வரப்போகிறது. குல தெய்வ அருள் வீடு தேடி வரும் மாதம். உங்களின் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். கவலைகள் நீங்கி மனதில் நிம்மதி ஏற்படும் மாதமாக செப்டம்பர் மாதம் அமைந்துள்ளது. நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் கூட்டணி, பார்வையைப் பொறுத்து இந்த மாதத்தில் அதிர்ஷ்டம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

தமிழ் மாதங்கள் ஆவணி மாதம் 15 நாட்களும் புரட்டாசி மாதம் 15 நாட்களும் இணைந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம். சூரியனின் பயணம் சிம்மராசியிலும் கன்னி ராசியிலும் இருக்கும். ரிஷப ராசியில் ராகு, விருச்சிக ராசியில் கேது, மகர ராசியில் சனி, குரு, கன்னி ராசியில் புதன், கன்னி ராசியில் உள்ள சுக்கிரன் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். சிம்ம ராசியில் உள்ள செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலேயே இடப்பெயர்ச்சியாகி கன்னி ராசியில் பயணம் செய்கிறார். அதிசாரமாக கும்ப ராசிக்கு சென்றிருந்த குரு பகவான் மகர ராசிக்கு வக்ர கதியில் திரும்பி பின் நேர்கதியில் பயணத்தை தொடங்குகிறார்.

நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் கூட்டணி சேர்க்கையினால் மிதுனம், கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

