உச்சம் பெற்ற புதனுடன் கூட்டணி சேரும் சுக்கிரன்.. நீச பங்க ராஜயோகம் யாருக்கு கிடைக்கும்?

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சிம்மராசியில் இருந்த சுக்கிரன் உச்சம் பெற்ற புதனுடன் கன்னி ராசியில் இணையப்போகிறார். செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி காலை 8.51 மணியளவில் சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் நீச்சமடைகிறார். ஏற்கனவே கன்னி ராசியில் புதன் உச்சம் பெற்று பயணம் செய்கிறார். சூரியன், புதன், சுக்கிரன் கூட்டணி ஏற்படுகிறது. இந்த இடப்பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களில் சிலருக்கு நீசபங்க ராஜயோகம் கிடைக்கப்போகிறது. இந்த ராஜயோகத்தினால் யாருடைய காட்டில் அதிர்ஷ்ட மழை பொழியப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. இல்லறத்தில் தாம்பத்ய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் இவரது அனுக்கிரகத்தால் நடக்கக்கூடியதே. சுக்கிரன் ரிஷபம், துலாம் ராசிகளின் ஆட்சி நாயகன். கன்னி ராசியில் நீசமடையும் சுக்கிரன், மீனம் ராசியில் உச்சமடைகிறார்.

ஒவ்வொரு மாதமும் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுகபோகங்களை அள்ளித்தரும். சில ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இந்த மாதம் நிகழும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி சிறப்பானது. நீச பங்க ராஜயோகம் அடையும் சுக்கிரன் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான நன்மைகளை அளிக்கப்போகிறார்.

English summary

Shukran peyarchi 2022: Venus is personified as a feminine planet in Vedic astrology. Venus transits from Leo to Virgo September 24, 2022. Here Check who will get Neesa banga raja yogam.