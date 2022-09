சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன் 2022: அஸ்தங்கமாகும் சுக்கிரனால் யாருக்கு ஆபத்து..பலன்கள் பரிகாரங்கள்

Astrology

சென்னை: சுக்கிரன் நெருப்பு ராசியான சிம்மத்தில் இருந்து கன்னி ராசிக்கு செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் இடப்பெயர்ச்சி ஆகிறார். கன்னி ராசி சுக்கிரனுக்கு நீச்ச வீடு என்றாலும் உச்சம் பெற்ற புதனுடன் இணைந்து நீச்சபங்கமடைகிறார். சூரியனுக்கு வெகு அருகில் சுக்கிரன் அஸ்தங்கமும் அடைகிறார். இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியாலும் அஸ்தங்கமடையும் சுக்கிரனாலும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் ஒளி பொருந்திய கிரகம்.சுக்கிரன் களத்திரகாரகன் இல்லற வாழ்வுக்குறியவர். சுக்கிரன் என்றால் இன்பம். மனித வாழ்க்கையில் அன்பு, பாசம், காதல் ஆகிய மூன்று இன்பங்களை அளிக்கக் கூடியவர். சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. சுக்கிரன் சிற்றின்பம், திருமணம் முதலான சுகத்தை ஆணுக்கு அளிப்பவர். அதே போல் பெண்களுக்கு நளினத் தன்மையையும் அழகான தோற்றம், கவர்ச்சி, வீரியசக்தி, அறிவாற்றல், மனத்துக்கிசைந்த கணவனை அடையும் தகுதியையும், சுக போகங்களில் திளைத்து மகிழும் ஆற்றலையும் வழங்குவார்.

சுக்கிரன் வக்ர நிலையில் இல்லாத போது சூரியனுக்கு 10 டிகிரியில் வரும் போது அஸ்தங்கம் அடைகிறது. கன்னி ராசியில் சூரியன் பயணம் செய்கிறார். சிம்ம ராசியில் உள்ள சுக்கிரன் இன்னும் சில நாட்களில் கன்னி ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி ஆகி சூரியன், புதனுடன் இணையப்போகிறது. சுக்கிரன் சூரியனுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் போது அஸ்தங்கம் அடைகிறது. புரட்டாசி மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் கார்த்திகை 7ஆம் தேதி வரைக்கும் சுக்கிரன் அஸ்தங்க நிலையிலேயே பயணம் செய்கிறார். அஸ்தங்க தோஷம் சிலருக்கு ஏற்படும். அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் தான் தர வேண்டிய பலனை சூரியனிடம் ஒப்படைத்து விடுகின்றன. எனவே இப்போது சுக்கிரன் தர வேண்டிய பலனை சூரியன் தரும். சுக்கிரன் அஸ்தங்கம் அடைந்திருக்கும் நேரத்தில் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்பது ஜோதிட விதி. சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

Sukran Peyarchi palan tamil 2022: Sukran asthangam pariharam in tamil: Venus transits from fire sign Leo to Virgo from September 24. Let's see the benefits of this transit of Venus and Asthanga Venus for those born in 12 zodiac signs from Aries to Pisces.