தைப்பூசம் : மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கொடியேற்றம் - 18ல் தெப்பத்திருவிழா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: பிரசித்தி பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தைப்பூசத் தெப்பத்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. இதில் பக்தர்கள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை. தைப்பூச தெப்பத்திருவிழா தைப்பூச நாளான வரும் ஜனவரி 18ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் 12 மாதங்களும் திருவிழா நடைபெறுவது சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றாகும். சித்திரை திருவிழா, ஆவணி மூலத்திருவிழாவிற்கு அடுத்தபடியாக தை மாதம் நடைபெறும் தெப்பத்திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும். இத்திருவிழாவிற்கு தென் மாவட்டங்களில் இருந்து அதிகளவில் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வர்.

இந்த ஆண்டு தெப்பத்திருவிழாவிற்கான முகூர்த்தக்கால் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 26ம் தேதி தெப்பக்குளத்தில் நடப்பட்டு, சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் தை மாத தெப்பத்திருவிழா கொடியேற்றம் நேற்று நடைபெற்றது. சுவாமி சன்னதி எதிரே உள்ள கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது. அப்போது அங்கு எழுந்தருளிய மீனாட்சி, சுந்தரேசுவரர் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் கோவில் இணை ஆணையர் செல்லத்துரை மற்றும் கோவில் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Thaipusam float festival Madurai: The famous Madurai Meenakshi Amman Temple Thaipusam Boat Festival has started with the flag hoisting. None of the devotees took part in it. Thaipusam Boat Festival is scheduled to take place on January 18th, the day of Thaipusam.