தேய்பிறை பஞ்சமி..நோய்கள் குணமாக இந்த வழிபாடு செய்யுங்கள்..விரோதிகள் தொல்லை ஒழியும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விடாது விரட்டும் எதிரிகள் தொல்லை, தீராத கடன் பிரச்சினை, தீராத நோய்கள் என பல பிரச்சினைகளில் இன்று ஏராளமானோர் சிக்கித்தவிக்கின்றனர். இந்த தொல்லைகள் அனைத்தும் நீங்க ஒரே வழிபாடு உள்ளது. அந்த வழிபாட்டினை நம்பிக்கையோடு செய்தால் எதிரிகள் ஓடி ஒளிவார்கள், விரோதிகள் நண்பர்களாவர், செய்வினை மாந்திரிக தோஷங்கள் அகலும்.

எதிர்பாரா விபத்துக்கள், ஆபத்துகள் ஏற்படாமல் காப்பாள் அன்னை வராஹி. நோய்கள் பரவாமல் இருக்க இரவு நேரத்தில் வராஹி தேவியை வழிபடலாம். தொழில், வியாபார வழியில் ஏற்படும் எதிர்ப்புகள், எதிரிகள் என அனைத்தும் ஒழியவும் நெடுநாள் நோய்கள் குணமாக வராஹியை வழிபடலாம். தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

பஞ்சமி, அஷ்டமி, தசமி நாட்களில் அன்னையை வழிபடலாம். இரவு 8 மணிக்கு மேல் 10 மணிக்குள் வீட்டிலேயே வராஹியை நினைத்து வழிபடலாம். சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு, எருமைத்தயிர். தேன் கலந்த மாதுளை, அண்ணாசி, செங்கரும்பு, ஆமை வடை அன்னைக்கு பிடித்தமானது.

English summary

Theipirai Panchami Do this worship to cure diseases. On the day of Teipirai Panchami, those who worship Varahi will get vows, enemies will run away, enemies will become friends, witchcraft evils will be removed, all oppositions and enemies in the way of business and business will disappear.