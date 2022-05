மன அமைதி தரும் கூடலூர் ' திரிசூல வடிவ' காளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்... பக்தர்கள் பால்குடம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

தேனி: கூடலூர் வ.உ.சி., தெருவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ காளியம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். பக்தர்கள் பலரும் பால்குடம் எடுத்து வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர்.எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறவும், காரியத்தடை நீங்க, மனக்குழப்பம் நீங்கி மன அமைதி கிடைக்க, வீடு கட்ட, தடைபட்ட திருமணம் நடக்க, குழந்தை பிறக்க என பல்வேறு பிரார்த்தனைக்காக பக்தர்கள் இங்கு வேண்டிக்கொள்கிறார்கள்.

ஏப்ரல் 26ம் தேதி விழா, காப்பு கட்டி முளைப்பாரி பயிரிடுதலுடன் தொடங்கியது. தினமும் மாலை வேளையில் பெண்கள் முளைப்பாரி கும்மி கொட்டி ஆராதனை செய்து வந்தனர்.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கும்பாபிஷேக வைபவம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலையில் யாகசாலை பூஜைகளுடன் தொடங்கியது.

கூடலூர் பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா - விதை நெல் மணிகளை சுவாமிக்கு படைத்த விவசாயிகள்

English summary

Crowds of devotees attended the kumbabhishekam held at the Sri Kaliamman Temple located on Gudalur VOC Street. Many devotees come here to take milk and pay obeisance Theni district.