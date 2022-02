இந்த சிவ ஆலயங்களை தரிசித்தால் காசிக்கு போன புண்ணியம் நிச்சயம் கிடைக்கும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: காசிக்கு சென்று காசி விஸ்வநாதரை தரிசிக்க வேண்டும் என்று இந்துக்கள் அனைவரும் நினைத்தாலும், அனைவராலும் அங்கு தரிசிக்க இயலாத ஒன்றாகும். அதற்குத் தடையாக இருப்பது தங்களின் நிதி வசதியும் ஒரு காரணமாகும். அதற்கு மாறாக காசிக்கு சமமான, காசி விஸ்வநாதரை தரிசித்தால் கிடைக்கும் அத்தனை புண்ணியமும் கிடைக்கச் செய்யும், சிவன் கோயில்கள் நம் தமிழகத்திலும் உண்டு. அதுவும் ஒன்றல்ல, ஏழு சிவன் கோயில்கள். இதில் ஆறு கோயில்கள் காவிரிக்கரையிலும், ஒன்று தொண்டை மண்டலத்திலும் உள்ளது.

இந்தியாவில் எத்தனையோ சிவன் கோயில்கள் உள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலான கோயில்கள் அனைத்துமே, சுமார் இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ட கோயில்களாகும். இதில் சைவ சமயக்குரவர்களால் பாடல் பெற்ற கோயில்கள் என்று 274 கோயில்களும், சிவபெருமான் திருவிளையாடல் புரிந்த தலங்கள் என்றும், அட்டவீரட்டான தலங்கள் என்றும், சப்த விடங்க தலங்கள் என்றும் புகழ்பெற்ற கோயில்கள் உள்ளன.

இத்தனை சிவன் கோயில்கள் இருந்தாலும், இந்துக்கள் அனைவரும் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது சென்று தரிசிக்க நினைப்பது காசி விஸ்வநாதர் கோயில் தான். அதிலும் தமிழகத்தில் இருந்து ஏராளமான இந்துக்கள் தங்களின் இறுதிக்காலத்தை காசிக்கு சென்று இக்கோயிலில் குடிகொண்டுள்ள சிவபெருமானை தரிசித்து கங்கைக் கரையிலேயே தங்களின் இறுதி நாட்களை முடித்துக்கொள்ள ஆசைப்படுவதுண்டு. தமிழகத்திலும் காசிக்கு நிகரான ஆலயங்கள் உள்ளன.

English summary

There are Shiva temples in our state which are equivalent to Kasi and offer all the blessings available if you visit Kasi Vishwanatha. That too is not one, the seven Shiva temples. Six Shivasthalams on the banks of river Cauvery are said to be the most sacred and on par with kasi Varanasi they are Thiruvengaadu,Tiruvaiyaru,Chaayaavanam,Mayiladuthurai,Tiruvidaimarudur, Tiruvanchiam and thondaimandalam Viruthachalam.