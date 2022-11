சென்னையில் ராமர் கோயிலை திமுக அரசு இடித்ததாக பாஜக நிர்வாகி பகிர்ந்த வீடியோ- Fact Check

Fact Check

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சென்னை தாம்பரத்தில் உள்ள ராமர் கோயிலை திமுக அரசு இடித்துவிட்டதாக பாஜகவினர் வீடியோவை பகிர்ந்து வரும் நிலையில் அது குறித்த உண்மை தன்மையை அலசுவோம்.

சமூக வலைதளங்களில் சாதி, மதம் சார்ந்த அவதூறான, தவறான பதிவுகளில் பகிரப்படுவதால் நாட்டின் அமைதியும், ஒற்றுமையும் மத நல்லிணக்கமும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து போலி செய்திகள், போலி வீடியோக்கள், போலி புகைப்படங்களை பகிர்வது, பழைய தகவல்களை புதியதைபோல் பதிவது, வெளிநாடுகள், வெளிமாநிலங்களில் நடந்ததை தமிழ்நாடு என்று அவதூறு பரப்புவது வாடிக்கையாகிவிட்டது.

English summary

FACT CHECK: While the BJP is sharing a video saying that the DMK government has demolished the Ram Temple in Tambaram, Chennai, let us analyze the truth about it.