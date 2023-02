அறிவுக்குத்தான் முக்கியத்துவம்..அக்னிபாத் ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையில் மாற்றம்! ராணுவம் முக்கிய அறிவிப்பு

இந்த ஆண்டு ராணுவத்திற்கு ரூ.5.93 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு மட்டும் சுமார் ரூ.4,266 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி: ஆட்கள் சேர்க்கும் முறையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இந்திய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றமானது நடப்பாண்டு (2023-2024) முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகின் மிகப்பெரிய ராணுவ பலத்தை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முன்னிலையில் இருக்கிறது. இந்திய ராணுவத்தில் சுமார் 12 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பணியாற்றுகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு முதல் அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் ஆட்கள் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர். அதேபோல இந்த ஆண்டும் சுமார் 40 ஆயிரம் வீரர்களை புதியதாக சேர்க்க ராணுவம் முடிவெடுத்துள்ளது. அதன்படி வரும் ஏப்ரல் மாதம் இதற்கான தேர்வு நடத்தப்பட இருக்கிறது.

வழக்கமாக தேர்வுகள் மூன்று கட்டங்களாக நடத்தப்படும். அதாவது முதல் கட்டமாக உடல் தகுதி தேர்வும், இதனையடுத்து மருத்துவ பரிசோதனையும், மூன்றாவதாக ஆன்லைன் வாயிலாக நுழைவுத் தேர்வு (CEE) தேர்வும் நடைபெறும். ஆனால் இந்த ஆண்டு முதல் இந்த நடைமுறைகள் மாற்றப்படுவதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய அறிவிப்பின்படி முதலில் ஆன்லைன் பொது நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படும்.

