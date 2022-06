சம்பளம் ரூ.63 ஆயிரம்! 10 முடித்திருந்தால் மத்திய அரசு பணி! பிஆர்ஓவில் குவிந்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எல்லை சாலை கழகத்தில் மொத்தம் 876 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. 2 பிரிவாக நிரப்பப உள்ள இந்த பணிகளுக்கு மாத சம்பளமாக அதிகபட்சம் ரூ.63 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும். வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க 10ம் வகுப்பு முடித்திருந்தால் போதும்.

மத்திய பாதுகாப்புத்துறையின் கீழ் Border Road Organization(BRO)எனும் எல்லை சாலை கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கழகத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

இந்த காலியிடங்களுக்கான முறையான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் உள்ள முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

A total of 876 vacancies are to be filled in the Border Road Corporation controlled by the Federal Department of Defense. The maximum monthly salary for these jobs to be filled in 2 sections is up to Rs. 63,000. It is enough to have completed 10th class to apply for the job.