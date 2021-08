IT Jobs: இந்திய ஐடி துறையில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு எழுச்சி.. குவிந்த வேலைவாய்ப்புகள்

Jobs

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கொரோனா தொற்றுநோய் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திற்கான தேவையை அதிகரித்திருப்பதால் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களான டிசிஎஸ், இன்போசிஸ் மற்றும் விப்ரோ ஆகியவை இந்த ஆண்டு இரட்டை இலக்க வருவாய் வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளன. இதனால் ஐடி துறையில் வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

இந்தியாவின் முதல் 10 ஐடி நிறுவனங்கள் இணைந்து, 2021 ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களில் 1.21 லட்சம் பேரை வேலைக்கு அமர்த்தியுள்ளன. இது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாகும்.

அதாவது கொரோனா தொற்றுநோய் மென்பொருள் சேவைகளுக்கு வலுவான தேவையை உருவாக்கியுள்ளது.

கேரளாவில் மளமளவென உயரும் கொரோனா.. இந்த இரண்டும்தான் முக்கிய காரணம்.. வல்லுநர் குழு ஷாக் ரிப்போர்ட்

English summary

Job opportunities in the IT sector in India: TCS, Infosys and Wipro, Three of India's largest IT companies, have achieved double-digit revenue growth this year as the corona epidemic has increased demand for digital technology. This has led to an increase in job opportunities in the IT sector.