10, 12 முடித்தாலே போதும்.. கைநிறைய சம்பளத்துடன் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு.. அழைக்கும் ‛நேவி’.. ரெடியா?

சென்னை: இந்திய கடற்படையில் காலியாக உள்ள Navik பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 10,12ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.21,700 முதல் ரூ.47,600 வரை வழங்கப்பட உள்ளது.

இந்திய பாதுகாப்பில் முக்கியமான மூன்று படைகளில் ஒன்று தான் கடற்படை. இந்திய கடற்படையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் முறையான அறிவிப்புகளுடன் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் தற்போது காலியாக உள்ள புதிய பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

Indian Navy has released a notification to fill the vacant posts of Navik. Candidates who have completed 10th and 12th standard can apply online for this job. The candidates will be paid a monthly salary of Rs.21,700 to Rs.47,600.