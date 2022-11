10ம் வகுப்பு முடித்தாலே போதும்.. மாதம் ரூ.69,000 சம்பளம்.. மத்திய அரசு பணியில் சேர நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தோ -திபெத் போலீஸ் படையில் ரூ.69,100 சம்பளத்தில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கு பெண்களும் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் எல்லை பாதுகாப்பு படை, மத்திய தொழிற்பாதுகாப்பு படை, மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை, இந்தோ -திபெத் எல்லை பிரிவு போலீஸ் உள்பட ஏராளமான படைப்பிரிவுகள் இயங்கி வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் இந்தோ-திபெத் எல்லை போலீஸ் பிரிவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. 8 மண்டலங்களில் பணி..விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு

English summary

In Indo-Tibetan Police Force there are many vacancies to be filled with a salary of Rs.69,100. Women can also apply for this.