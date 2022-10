மாதம் ரூ.69 ஆயிரம் சம்பளம்.. மத்திய ஆயுத படைகளில் 24,369 காலி பணியிடங்கள்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் மத்திய அரசின் சிஆர்பிஎப், சிஐஎஸ்எப், பிஎஸ்எப் உள்பட பல்வேறு ஆயுத படைகளில் மொத்தம் 24,369 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாத சம்பளமாக அதிகபட்சமாக ரூ.69,100 வரை கிடைக்கும்.

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (Staff Selection Commission Or SSC) சார்பில் இந்திய ஆயுத படையில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

நேற்று வெளியான இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் தொகுத்து இந்த செய்தியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A total of 24,369 posts are to be filled in various armed forces including CRPF, CISF, BSF by the Central Staff Selection Commission. Candidates for this job will get a maximum monthly salary of Rs.69,100.