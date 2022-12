கைநிறைய சம்பளம்.. டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் ஏராளமான வேலைவாய்ப்பு.. யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியா உள்பட வெளிநாடுகளில் இயங்கி வரும் பிரபல தனியார் நிறுவனமான டிசிஎஸ்ஸில் 2 பிரிவுகளில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், அதற்கான தகுதி என்ன? என்பது பற்றிய முழுவிபரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

Recession (மந்தநிலை) காரணமாக தற்போது பல்வேறு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கூகுள், ட்விட்டர், அமேசான், பைஜூஸ், பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா உள்பட ஏராளமான நிறுவனங்கள் பொருளாதார மந்த நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இதனால் இந்தியாவில் உள்ள தகவல் தொழில் நுட்பங்கள் சார்ந்த துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களும் வேலையிழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

TCS, a famous private company operating abroad including India, is going to fill up a large number of vacancies in 2 divisions. Who can apply for this and what is the eligibility? Full details have been released.