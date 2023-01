நல்ல சம்பளம்.. 10, டிகிரி, பிஇ, பிடெக் முடித்திருந்தால் பணி..திருவள்ளூர் சுகாதாரத்துறையில் வேலை

Jobs

oi-Nantha Kumar R

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்ட பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் கீழ் பல்வேறு பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் முதல் பிஇ, பிடெக் முடித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

தமிழ்நாட்டில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையில் மாவட்ட வாரியாக காலியாக உள்ள பணிகள் தொடர்ச்சியாக நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் தான் தற்போது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

Tiruvallur District Public Health and Disease Prevention Department has released a notification to fill the vacant posts in various sections. Those who have completed 10th standard to those who have completed BE, BTech can apply.