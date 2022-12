தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமிகளில் சூப்பர் வேலை.. சென்னையில் அதிக பணியிடம்.. விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமிகளில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி சென்னையில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் தான் ஏராளமானவர்களை பணியமர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் பல்வேறு வகை பணிக்கு யூபிஎஸ்சி (UPSC)எனும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் ஆட்சேர்ப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் மத்திய பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இதற்கான முறையான அறிவிப்பு என்பது தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

A notification has been issued to fill various vacant posts in the National Defense Academies under the control of the Central Defense Department. Accordingly, it has been decided to hire a large number of people at the Army Officers Training Center in Chennai.