நல்ல சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தவர்களை அழைக்கும் விப்ரோ நிறுவனம்.. கோயம்புத்தூரில் தான் பணி!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவையில் உள்ள விப்ரோ நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து பயன் பெறலாம்.

இந்தியாவில் செயல்பட்டு வரும் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்று விப்ரோ. இது கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிறுவனத்துக்கு தமிழகம் உள்பட பல்வேறு இடங்களில் கிளைகள் உள்ளன. இந்நிலையில் தான் தமிழ்நாட்டின் தொழில் நகரமான கோவையில் உள்ள விப்ரோ நிறுவனத்துக்கான ஆட்சேர்ப்பு துவங்கி உள்ளது.

English summary

Wipro Company in Coimbatore has released notification to fill the vacancies. Degree holders can apply for this job and get benefit.