வலிக்காம தடுப்பூசி போடுங்க... அப்ப நயன்தாராவுக்கு போட்ட ஊசியைத்தான் போடணும் - கொரோனா வைரல் மீம்ஸ்

சென்னை: சாதாரண காய்ச்சலுக்கு ஊசி போடுவது என்றாலே பலருக்கும் பயம். அதுவும் தடுப்பூசி என்றால் கேட்கவே வேண்டாம், வலிக்காம ஊசி போடுங்க சிஸ்டர் என்று தடுப்பூசி போடும் போது பலரும் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டனர். கொரோனா பரவாமல் தடுக்க பல கோடி மக்கள் தடுப்பூசி போட்டு வருகின்றனர். நடிகை நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவனுடன் போய் ஊசி போட்டதுதான் இப்போது வைரலாகி வருகிறது. சமூக வலைத்தளங்களில் இப்போது ட்ரெண்ட் ஆகி வரும் மீம்ஸ்களைப் பார்க்கலாம்.

கொரோனா காலத்தில் யாருடைய உயிர் எப்படி போகிறது என்றே கண்டுபிடிக்க முடிவதில்லை.நேற்று வரை நம்மிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தவர்கள் திடீரென மரணமடைந்து விடுகின்றனர். சமூக வலைத்தள பக்கங்களைப் பார்த்தாலே கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டராகத்தான் இருக்கிறது. பிறந்தநாள் கூறி வாழ்த்து பதிவிட்டால் கூட பலரும் பதற்றத்துடனேயே பார்க்க வேண்யிருக்கிறது. எனவே சில நாட்களுக்கு யாரும் புகைப்படங்களை பதிவிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

கொரோனா காலத்தில் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மரணமடைந்தால் டோக்கன் வாங்க வேண்டும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதற்காகவும் மீம்ஸ் பதிவிட்டு வருகின்றனர். வைரலாகி வரும் சில மீம்ஸ்களை பார்க்கலாம்.

தனித்திரு...விலகியிரு... வீட்டில் அடங்கியிரு இல்லாவிட்டால் தெய்வத்திரு - கொரோனா மீம்ஸ்

Many people are afraid of getting an injection for the common cold. Don't even ask if that's a vaccine, many people have started asking when a sister should be vaccinated for painless injection. Millions of people are being vaccinated to prevent the spread of corona. Actress Nayantara Vignesh's injection with Shiva is now going viral. You can see the memes that are trending now on social websites.