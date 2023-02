இந்த நாள் இனிய நாள்: மனம் சந்தோஷமாக மாற இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க! வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே!

எத்தனை சோகங்கள் வந்தாலும் நீ துவண்டு போகாதே நண்பா, எல்லாவற்றையும் உன் அனுபவமாக மாற்று

சென்னை: கடந்து போன கவலைகளையும் காயங்களையும் நினைத்துக் கொண்டிருக்காமல் இந்த நாள் இனிமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மாற இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நண்பர்களே.

நடந்ததை நினைத்து வருந்தி கொண்டே இருந்தால் இன்று நடக்கும் நல்ல நினைவுகளை கூட மனம் அனுபவிக்க மறந்து விடுகிறது.

கடந்து போனது கடந்ததாகவே இருந்து விட்டுப் போகட்டும் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் நிகழ்வுகளை மட்டும் நல்லதாக மாற்றுவதற்கு பாசிட்டிவ் சிந்தனைகள் மட்டுமே நமக்கு துணையாக வருகிறது.

Friends, just follow this to make this day sweet and happy without thinking about past worries and hurts.If you keep regretting what happened, your mind forgets to enjoy even the good memories that happened today.Let bygones be bygones, only positive thoughts help us to change the current events for the better.