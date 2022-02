"சாகும் தருவாயில் குழந்தை பொய் சொல்லாது.. முதல்வர் மவுனம் காப்பது ஏன்?" பாஜக நால்வர் குழு கேள்வி

Ariyalur

தஞ்சை: தஞ்சை பள்ளி மாணவி தற்கொலை விவகாரம் தொடர்பாக தற்கொலை செய்து கொண்ட குடும்பத்தினரிடம் பாஜக தனிக்குழு விசாரணை நடத்தியது.

அரியலூர் வடுகர் பாளையத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவி ஒருவர் தஞ்சை மைக்கேல்பட்டியில் உள்ள தனியார் கிறிஸ்துவ பள்ளியில் படித்து வந்தார்.

இவர் கடந்த ஜன.9ஆம் தேதி பூச்சி மருந்தைக் குடித்த நிலையில், சிகிச்சைக்காக அவர் தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்,

Bjp investigation team questions about the silence of CM Stalin in Tanjore school student suicide. Bjp investigation team says no girl will say lie in dying moment.