சேட்டு கடையில் “லலிதா ஜுவல்லரி” மாடல்.. ஜெயங்கொண்டத்தில் 200 சவரன் நகை கொள்ளை! ஓட்டை போட்டு “ஆட்டை”

அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டத்தில் நகை அடகு கடையில் சுவற்றில் துளையிட்டு 200 சவரன் தங்க நகை கொள்ளை கொள்ளையர்கள் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் அஜிபுரா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சங்கர். இவர் குடும்பத்துடன் காட்டுமன்னார்கோவில் பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் மீன் சுருட்டி அருகே உள்ள பாப்பாக்குடி கிராமத்தில் கணேஷ் என்ற பெயரில் நகை அடகு கடை நடத்தி வருகிறார்.

