நாட்டில் நிலைமை சரியில்லை.. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்.. ரம்ஜான் தொழுகையில் மம்தா பானர்ஜி பரபர பேச்சு

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: ‛‛இந்தியாவில் தற்போது நிலைமை சரியானதாக இல்லை. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். போராட வேண்டும். சமாதானம் பற்றி பேசி ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும். நல்லநாள் விரைவில் வரும்'' என கொல்கத்தாவில் நடந்த ரம்ஜான் சிறப்பு தொழுகையில் பங்கேற்று மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பேசினார்.

இஸ்லாமிய மக்கள் ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு மேற்கொள்வர். இந்த மாதத்தில் நாள் முழுவதும் பின்னிரவில் உணவருந்தி சூரியன் மறைவு வரை நோன்பு இருப்பர்.

பிறை தெரிந்ததை தொடர்ந்து இன்று நாடு முழுவதும் ரம்ஜான் பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Mamata Banerjee noted that the atmosphere of the country was "not good". "Divide and rule policy is not good, isolation policy is not good...we want unity," ee noted that the atmosphere of the country was "not good". "Divide and rule policy is not good, isolation policy is not good...we want unity," the Chief Minister asserted.