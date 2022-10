"உறுப்பை நசுக்கி".. காதலனை "டார்ச்சர்" செய்து கொன்ற காதலியின் அப்பா.. காரணத்தை கேட்டு கர்நாடகா ஷாக்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் தனது மகள் காதலித்ததை அறிந்த தந்தை 17 வயது மகளையும், மகளின் காதலனையும் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வட இந்தியாவில் பெண்கள் மீது தொடர் தாக்குதல்கள் நிகழ்த்தப்படும் நிலையில், தென்னிந்தியாவில் ஆணவ படுகொலை சம்பவங்கள் அடிக்கடி நிகழ்ந்து வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தற்போது இது தொடர்பாக சிறுமியின் தந்தை உட்பட சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

