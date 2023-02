மெகாபிளான்.. கர்நாடகா தேர்தலில் காங்கிரஸை கலங்கடிக்க போகும் ‛ஆம்ஆத்மி’..கவனிக்கும் பாஜக! என்னாச்சு?

கர்நாடகா தேர்தலில் ஆம்ஆத்மி கட்சி 224 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலில் 224 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட ஆம்ஆத்மி கட்சி முடிவு செய்துள்ளது. தற்போதைய சர்வேக்களில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் ஆம்ஆத்மி கட்சியின் இந்த நகர்வு ‛கதர்' கட்சியை கலங்கடிக்க செய்துள்ளதாகவும், இது பாஜகவுக்கு சாதகமாக அமையலாம் எனவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கர்நாடகாவில் கடந்த 2018 ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இதில் தனித்து ஆட்சியமைக்க எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து காங்கிரஸ்-ஜனதாதளம் கட்சி கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தது. இது ஓராண்டுக்கு பிறகு கவிழ்ந்தது.

அதன்பிறகு கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது. எடியூரப்பா முதல்வரானார். அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் தற்போது முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இந்நிலையில் தான் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

கர்நாடகா முதல்வர் பதவி.. சித்தராமையா, டிகேசி, குமாரசாமி 2 தொகுதியில் போட்டி?பின்னணி பாஜக ஸ்கெட்ச்!

English summary

Aam Aadmi Party has decided to contest all 224 constituencies in Karnataka assembly elections. Political commentators have said that the Aam Aadmi Party's move has disturbed the Khadar party and this may turn out to be favorable to the BJP, while reports are coming out that the Congress party will win more seats in the current surveys.