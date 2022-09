‛‛டெட்லைன்’’ நவம்பர் வரை தான்..ராஜினாமா செய்யும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள்.. கொளுத்திப்போட்ட சி.டி. ரவி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛காங்கிரஸ் கட்சியின் ‛பாரத் ஜோடோ' யாத்திரை தேர்தலில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. நவம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு ஏராளமான காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராஜினாமா செய்ய உள்ளனர்'' என பாஜக தேசிய பொதுச்செயலாளர் சிடிரவி கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் வடமாநிலங்களில் பல இடங்களில் பாஜக செல்வாக்கு நிறைந்து காணப்படுகிறது. ஆனால் தென்இந்திய மாநிலங்களில் அந்தளவுக்கு பாஜகவுக்கு மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இல்லை. கர்நாடகத்தில் மட்டும் தான் பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

பிற மாநிலங்களில் மாநில கட்சிகள் தான் ஆட்சியில் உள்ளன. பாஜகவும் மாநில கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கும் நிலையில் தான் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் பாஜக ‛ஆபரேஷன் சவுத்' என்ற பெயரில் தென்இந்திய மாநிலங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

தம்பி என வாழ்த்திய சிடிரவி! அண்ணா என நன்றி கூறிய மத்தியமைச்சர் எல் முருகன்! ஒரே பூரிப்பு.. என்னாச்சு

English summary

Congress's ‛Bharat Jodo' will have no impact on the elections. "Many Congress leaders are going to resign after November," says BJP National General Secretary CT Ravi.