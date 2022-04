அம்னெஸ்டி தலைவர் ஆகார் பட்டேல் பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தம்.. அமெரிக்கா செல்ல தடை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மனித உரிமை செயற்பாட்டாளரான ஆகார் படேல் அமெரிக்கா புறப்பட்ட நிலையில் பெங்களூர் கெம்பேகவுடா விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்.

அம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல் இந்தியா எனும் மனித உரிமைகள் அமைப்பின் தலைவர் ஆகார் படேல். மனித உரிமை செயற்பாட்டாளாரான இவர் அமெரிக்கா செல்ல திட்டமிட்டார்.

இந்தியாவில் பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதல், தனது புத்தகங்கள் தொடர்பான அனுபவங்களை மிச்சிகன், பெர்க்லி மற்றும் நியூயார்க் பல்கலைக்கழங்களில் எடுத்துரைக்க இந்த பயணத்தை அவர் மேற்கொள்ள இருந்தார்.

Human rights activist and amnesty chair Agar Patel was stoppedat the Kempegowda Airport in Bangalore on his way to the United States.