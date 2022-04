ஒருநாள் லீவு தாங்க.. மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்றனும்.. கான்ஸ்டபிள் எழுதிய பரபர கடிதம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசில் பணி செய்யும் போலீஸ்காரர் ஒருவர், ‛மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒருநாள் விடுப்பு தாருங்கள்' என இன்ஸ்பெக்டருக்கு எழுதிய கடிதம் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கர்நாடகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் வாரத்தில் 24 X 7 என தொடர்ச்சியாக போலீசார் பணி செய்து வருகின்றனர். கான்ஸ்டபிள் முதல் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு விடுப்பு கிடைப்பது அரிதான விஷயமாக உள்ளது.

தொடர் வேலைப்பளு உட்பட பல்வேறு காரணங்களால், மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அனைவருக்கும் வாரம் ஒருமுறை விடுப்பு அளிக்க வேண்டும் என அந்தந்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

A policeman working in the Bangalore Central Crime Branch wants to spend time with his Wife. So he wrote a letter to the inspector and mentioned that. Now the leave letter gone viral on the internet.