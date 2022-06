ரூ.23 கோடி! பெங்களூரில் பிரதமர் மோடிக்காக பளபளத்த ரோடு! 2 நாளில் பள்ளமாகி பல் இழிக்கிறது!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகைையொட்டி பெங்களூரில் ரூ.23 கோடி செலவில் ரோடுகள் புனரமைக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் அவர் வந்து சென்ற அடுத்த சில நாட்களிலேயே அந்த ரோடுகள் பள்ளம் விழுந்து பல் இழிப்பதால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.

சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் 21ல் கொண்டாடப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி மைசூர் அரண்மனை வளாகத்தில் நடந்த யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 நாள் பயணமாக கர்நாடகம் சென்றார். ஜூன் 20 திங்கட்கிழமை மதியம் பெங்களூர் சென்ற மோடி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். அதன்பிறகு அவர் மைசூர் சென்று யோகா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்.

Roads in Bangalore have been rehabilitated at a cost of Rs 23 crore following the visit of Prime Minister Narendra Modi. In the next few days after his arrival, the public and motorists are suffering due to the caves of the roads.