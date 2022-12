10 ஆண்டுக்கு பின் குழந்தை.. கொடுக்க தாய்ப்பால் இல்லை.. 20வது மாடியிலிருந்து குதித்த பெண்.. பரிதாபம்

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: திருமணமாகி 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிறந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க தாய்ப்பால் இல்லாததால் விரக்தி அடைந்த பெண் ஒருவர், 20-வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தாய்ப்பால் இல்லாத குழந்தைகளுக்கு அதற்கு மாற்றான சத்து பானங்கள் இருக்கின்றன. அப்படியே இல்லாவிட்டாலும் தாய்ப்பால் வங்கிகளும் ஏராளமாக இருக்கின்றன. இதுபோன்ற வசதிகள் இருக்கும் நிலையிலும், இந்த அற்ப காரணங்களுக்காக தற்கொலை செய்துகொள்வதை என்னவென்று சொல்வது?

தாய்ப்பால் இல்லாத கவலையில் அந்தப் பெண் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கும் சூழலில், இப்போது தாயே இல்லாமல் அல்லவா அந்த பிஞ்சுக் குழந்தை தவிக்கப் போகிறது.

English summary

Shocking incident in Bengaluru, A woman who was frustrated because she could not breastfeed her child born after 10 years of marriage, committed suicide by jumping from the 20th floor.