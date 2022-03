“பாரத் மாதா கி ஜெய்” சொல்ல மாட்றாங்க..மதரஸாக்களை தடை செய்ய வேண்டும்.. சர்ச்சை கிளப்பும் பாஜக எம்எல்ஏ

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : மதரஸாக்கள் வழக்கமான பாடத்திட்டத்தை கற்பிக்க வேண்டும் அல்லது அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என்று கர்நாடகாவில் போலி சான்றிதழ் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ள எம்எல்ஏ ரேணுகாச்சார்யா கூறியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையின் அரசியல் செயலாளரும் எம்எல்ஏவுமான எம்.பி.ரேணுகாச்சார்யா, தன் மகள் மற்றும் மகனுக்கு போலி ஆவணங்கள் மூலம் எஸ்.சி சான்றிதழ் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது.

அந்த சான்றிதழ்கள் மூலம் மகனை அமெரிக்க அனுப்ப முயற்சித்ததாகவும், எஸ்சி எஸ்.டி., கார்ப்பரேஷனிடம், 42 லட்சம் ரூபாயும், வங்கியிலும் கூட, 80 லட்சம் ரூபாய் பெற்றறாத தகவல் கிடைத்துள்ளதாக மாநில காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் லட்சுமணா குற்றம் சாட்டினார்.

English summary

MLA Renukacharya, who is embroiled in a fake certificate controversy in Karnataka, has said that madrassas should teach the regular curriculum or ban them, which has caused great controversy.