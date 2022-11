பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்.. கல்லூரியிலேயே ஜோடியாக கோஷமிட்ட மாணவன்-மாணவி.. வினையான விளையாட்டு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் உள்ள தனியார் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் நடந்த விளையாட்டு போட்டிகளின்போது பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத் என ஜோடியாக மாணவனும், மாணவியும் கத்திய வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியான நிலையில் இருவரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில் போலீசாரிடம் அவர்கள் சிக்கி உள்ளனர்.

கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ஒன்று வேகமாக பரவி வந்தது. அதில் ஒரு மாணவனும், மாணவியும் பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத் என கோஷமிடும் காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.

இதுபற்றி விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்தனர். இதுபற்றிய விசாரணையில் இந்த சம்பவம் கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரில் நடந்தது தெரியவந்தது.

English summary

A video of a pair of male and female students shouting Pakistan Zindabad during a sports competition at a private engineering college in Bangalore has surfaced on the internet and both have been suspended by the police.