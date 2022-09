கொர்ர்ர்.. வெள்ள பாதிப்பு ஆலோசனையில் அசந்து தூங்கிய கர்நாடக அமைச்சர்! சூப்பருங்க.. காங்கிரஸ் கிண்டல்

Bangalore

பெங்களூர்: பெங்களூரில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான மழை வெள்ள பாதிப்பு தொடர்பாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஒருவர் உறங்கியதை சுட்டிக்காட்டி காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதில் கர்நாடகாவில் பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன.

இதனிடையே, நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் பெங்களூரில் பெய்து வந்த கனமழையால் அந்த நகரமே வெள்ளத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது. வீடுகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், அலுவலகங்கள், வணிக வளாகங்கள் என அனைத்து இடங்களும் வெள்ளத்தில் மிதந்து வருகின்றன.

Karnataka Congress mocked Bharatiya Janata Party leaders over their response to the floods in Bengaluru triggered by torrential rains in the city. The official Twitter handle of Karnataka Congress shared a picture of a flood review meeting in which revenue minister of the state R Ashoka can be seensitting beside chief minister Basavaraj Bommai with his eyes closed.