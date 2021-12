மதமாற்றத் தடை மசோதா: கிழித்து எறிந்த காங்கிரஸ் தலைவர் டிகே சிவக்குமார்.. கர்நாடக சட்டசபையில் அமளி

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் சர்ச்சைக்குரிய மதமாற்றத் தடை மசோதா அம்மாநிலச் சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், இதற்குக் காங்கிரஸ் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. குறிப்பாகக் காங்கிரஸ் தலைவர் டிகே சிவக்குமார் மதமாற்ற எதிர்ப்பு மசோதா நகலைச் சட்டசபையிலேயே கிழித்து எறிந்தார்.

கர்நாடகாவில் தற்போது பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அங்குப் பல மாதங்களாகவே கட்டாய மதமாற்றத்தைத் தடை செய்யும் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்று கூறப்பட்டது.

இந்தச் சூழலில் கட்டாய மதமாற்றத்தைத் தடை செய்யும் வகையிலான புதிய மசோதாவுக்குக் கர்நாடக அமைச்சரவை நேற்று ஒப்புதல் அளித்தது.

அப்போது செல்போன் உரையாடல்.. இப்போது குழந்தைகளின் இன்ஸ்டா கணக்கு ஹேக்?? பிரியங்கா காந்தி பரபர புகார்

English summary

Karnataka Congress President DK Shivakumar tore up the copy of an anti-conversion Bill. The Congress has been opposing the Bill from the time it was proposed.