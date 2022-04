”என் சாவுக்கு காரணம் ஈஸ்வரப்பா”கர்நாடகாவில் புயலை கிளப்பும் தற்கொலை கடிதம்! கமிஷன் கேட்டதாக புகார்

Bangalore

பெங்களூரு : கர்நாடக பாஜக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் கே.எஸ்.ஈஸ்வரப்பாவின் கூட்டாளிகள் ஒப்பந்தம் ஒன்றிற்கு 40 சதவீதம் கமிஷன் கேட்டதாக குற்றம் சாட்டிய ஒப்பந்ததாரர், தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் "என் இறப்புக்கு கர்நாடக அமைச்சர் தான் பொறுப்பு" என எழுதிய கடிதம் சிக்கியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான பாஜக அரசு நடைபெற்று வருகிறது. இவரது அமைச்சரவையில் பஞ்சாயத்து ராஜ் மற்றும் கிராம வளர்ச்சித் துறை அமைச்சராக ஈஸ்வரப்பா பணியாற்றிவருகிறார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே கர்நாடக மாநிலத்தில் ஹிஜாப், மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி களுக்கு தடை உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் பல கருத்துக்களை தெரிவித்து சர்ச்சையில் சிக்கியவர் தான் இந்த ஈஸ்வரப்பா.

கூட்டணியால் அதிருப்தி.. காங்., மஜதவில் பல எம்எல்ஏக்கள் பாஜக பக்கம்.. ஈஸ்வரப்பா பரபர பேட்டி

The contractor, who accused the Karnataka BJP government's Rural Development and Panchayat Raj Minister KS Eeswarappa of asking for a 40 per cent commission on a deal, has committed suicide by writing a letter saying "Karnataka minister is responsible for my death".