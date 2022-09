பெங்களூருக்கு வந்த சோதனை பாருங்க.. வீட்டை சுற்றிலும் வெள்ளம்.. ஆனால் குடிக்க தண்ணீர் இல்லை!

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், பெங்களூரு நகரத்திற்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் நீரேற்று நிலையம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என சொல்லப்படுகிறது.

கர்நாடகாவில் மூன்று நகரங்களில் கடந்த நேற்று இரவு மட்டும் 125மி.மீ மழை பதிவாகியிருந்த நிலையில் பெங்களூருவில் சுமார் 131மி.மீ அளவில் மழை பொழிந்துள்ளது.

இதன் காரணமாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதிகளில் தரைதளம் முழுவதும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. அதேபோல சாலைகளிலும் வெள்ளம் போல மழை நீர் சூழ்ந்ததால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

It has been raining heavily in Karnataka for the past few days. In this case, it is said that water supply will be affected for the next two days as the water supply station that supplies drinking water to Bengaluru city has been affected by the flood. In three cities in Karnataka, 125 mm of rain was recorded last night alone, while Bengaluru received about 131 mm of rain. Due to this, the entire ground floor in the apartment areas is surrounded by flood water. Similarly, it is noted that traffic was severely affected due to rain water covering the roads like floods.