"குடும்பத் தலைவிக்கு மாதம் ரூ.2,000" கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் வாக்குறுதி.. பிரியங்கா காந்தி அறிவிப்பு!

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் விரைவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்க உள்ளது. இதனையொட்டி, காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதியாக குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கர்நாடகாவில் உள்ள 1.5 கோடி பெண்கள் பயனடைவார்கள் என்று அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

2021ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து திமுக தரப்பில், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கான மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படும் என்ற தேர்தல் வாக்குறுதி தமிழ்நாடு கடந்து புதுச்சேரி, குஜராத், ஹிமாச்சல் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் சென்றது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் திமுகவின் வாக்குறுதிகளான இலவச மின்சாரம், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகள் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றது.

Assembly elections are going to be held in Karnataka soon. In this regard, as an election promise of the Congress party, it has been announced that Rs. 2,000 per month will be given to the Housewifes. The party's general secretary Priyanka Gandhi said that 1.5 crore women in Karnataka will benefit from this.