கர்நாடகாவில் 16 வாரிசுகள்.. பாஜகவுக்கு குடும்ப அரசியல் பற்றி பேச தகுதி இருக்கா? குமாரசாமி பதிலடி

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: கர்நாடக பாஜகவில் உள்ள குடும்ப அரசியல் பிரமுகர்கள் பட்டியலை முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி வெளியிட்டு கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ், திமுக, தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி, சிவசேனா என பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆட்சியில் இருக்கும் கட்சிகளின் வாரிசுகளும், ஆட்சியில் இருந்த கட்சிகளின் வாரிசுகளும் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனை எதிர்ப்பதாக பாஜக தரப்பில் எப்போதும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படும்.

English summary

Former Chief Minister H D Kumaraswamy on Wednesday listed 16 family dynasties' in the Karnataka unit of the BJP as he hit out at the saffron party for repeatedly calling the JD(S) a dynastic party.