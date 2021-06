இந்தியாவிலேயே மோசமான மொழி எது? வில்லங்கத்தில் சிக்கிய கூகுள்.. கன்னட மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டது!

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூர்: இந்தியாவிலேயே மோசமான மொழி என்ன என்று ஆங்கிலத்தில் கூகுளில் தேடினால் கன்னட மொழியை கூகுள் காட்டியிருந்தது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ததையடுத்து கூகுள் நிறுவனம் கன்னட மொழி பேசும் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளது. அத்துடன் சர்ச்சைக்குரிய பதிவையும் அகற்றி உள்ளது. இனி கன்னட மொழி குறித்து தவறான தகவல் கூகுளில் வராது என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த இரண்டு நாட்காகள ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் என அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலும் பேசு பொருளாக மாறியிருப்பது கன்னட மொழி குறித்து கூகுள் காட்டிய விடை. இந்தியாவிலேயே மோசமான மொழி என கன்னடமொழியை காட்டியதால் கன்னட மக்கள் கொதித்து போனார்கள்.

What is the ugliest language in India? என்ற கேள்விக்கு கன்னடம் என்று சஜஷன் காட்டியிருக்கிறது. யூடியூப் ஒன்றில் இடம் பெற்றுள்ள வரியை காட்டியிருக்கிறது. கூகுள் அல்காரிதம் செய்த வேலையால் கன்னட மக்கள் கடும் கோபம் அடைந்தனர்.

English summary

Google removes search showing Kannada as India's 'ugliest language', issues apology for hurting sentiments . Google added that the search results are not reflective of its opinions. "We apologise for the misunderstanding and hurting any sentiments," it said.