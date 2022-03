இன்று தொடங்கியது எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு.. ஹிஜாப் அணிந்து வந்தால் அனுமதியில்லை: கர்நாடக அரசு ஸ்ட்ரிக்ட்

Bangalore

oi-Jeyalakshmi C

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெறும் நிலையில் ஹிஜாப் அணிந்து தேர்வு எழுதுவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்று மாநில அமைச்சர் பி.சி.நாகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். அரசின் இந்த உத்தரவு மாணவிகளை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் பள்ளிகளுக்கு ஹிஜாப் அணிவதற்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து, உடுப்பி மாவட்டம் குந்தாப்புராவில் உள்ள அரசு பி.யூ.கல்லூரியில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வகுப்புக்கு வந்தனர். எனினும் அவர்கள் பள்ளி வளாகத்திற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை.

பின்னர், கர்நாடகாவின் பிற பகுதிகளில் உள்ள கல்வி நிலையங்களிலும் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த மாணவிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதனிடையே, ஹிஜாப் அணிந்து வந்த மாணவிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவ, மாணவியரில் சிலர் காவி துண்டு அணிந்து வரத் தொடங்கியதால் பதற்றம் அதிகரித்தது.

English summary

Minister of State for Education PC Nagesh has said that it will not be allowed to write the exam wearing hijab during the SSLC public exam in Karnataka. This order of the government has shocked the students.