தாய்மொழியை விட்டு இந்திக்கு ஆதரவு... பாஜகவினருக்கு வெட்கமில்லையா? நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் ஆக்ரோஷம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெற்ற தாய், பிறந்த மண், வாழும் நிலத்துக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு கன்னட மொழிக்கு பதில் இந்திக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதில் வெட்கமில்லையா என கர்நாடக பாஜக தலைவர்களிடம் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கன்னட நடிகர் கிச்சா சுதீப்புக்கும், பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கனுக்கும் இடையே தேசிய மொழி இந்தி என்பது தொடர்பாக டுவிட்டரில் கருத்து பரிமாற்றம் நடந்தது.

அஜய் தேவ்கன் இந்தி மொழியில் தனது டுவிட்டரில், ‛‛சகோதரர் கிச்சா சுதீப், இந்தி நமது தேசிய மொழி இல்லையென்றால் நீங்கள் ஏன் உங்கள் தாய்மொழி படங்களை இங்கு டப் செய்து வெளியிடுகிறீர்கள்?. இந்தி முன்பும் இப்போதும் எப்போதும் நமது தாய்மொழியாக, தேசிய மொழியாக இருக்கும்'' என்றார்.

English summary

Actor Prakash Raj has questioned the Karnataka BJP leaders as to whether they are ashamed to leave their mother, birthplace, Kannada and support Hindi.