பாய் பிரண்ட்கள் வாடகைக்கு..! வருகிறது புதிய செயலி.. விழுந்து அடித்துக் கொண்டு சேரும் இளைஞர்கள்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் பிரேக்அப்பால் சோகத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் புதிய செயலியை வெளியிட்டு உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் டெக் நிறுவனங்களுக்குப் பெயர் பெற்ற இடம் என்றால அது சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு தான். கூகுள் தொடங்கிப் பல புகழ்பெற்ற டெக் நிறுவனங்களும் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளன.

மேலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் எண்ணில் அடங்காத அளவுக்கு டெக் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கில் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இதை டெக் ஸ்டார்ட்அப்-களின் தாயகம் என்றே கூடச் சொல்லலாம்.

'அணு ஆயுத போர் வெடித்தால் கண்டிஷனர் வேண்டாம் ஷாம்பு பயன்படுத்துங்கள்' - அமெரிக்கா திடீர் அறிவுரை

English summary

how to rent boyfriend Bangalore Startup launched an new app Depressed ladies can now rent their boyfriends in Bangalore: New app has been launched to rent boyfriends.