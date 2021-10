'பக்கா ஸ்கெட்ச்'.. கணவனை கொன்று காரில் வைத்து எரித்த மனைவி.. தடயமே இல்லை.. மிரண்ட போலீஸ்!

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் கள்ளக்காதலில் ஈடுபட்ட தொழிலதிபரை அவரது குடும்பத்தினரே காருடன் எரித்துக்கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தொழிலதிபரின் மனைவி மற்றும் அவரது இரண்டு மகன்களை போலீசார் கைது செய்தனர். தடயமே இல்லை, பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்டு கொன்ற குடும்பம் கடைசியில் எப்படி மாட்டியது என்பது அதிர்ச்சி ரகமாக உள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் சாகர் என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவர் வினோத். மூலிகைப்பொருள்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை நடத்தி வந்த தொழில் அதிபர் ஆவார். இவரது வினுதா , இவர்களுக்கு விவேக், வினோத் என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

கடந்த செப்டம்பர் 29-ம் தேதி தீர்த்தஹள்ளி வனப்பகுதியில் கார் ஒன்று பாதி எரிந்த நிலையில் இருந்தது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வந்த போலீசார் காருக்குள் ஒருவர் சடலமாக இருப்பதை கண்டனர். அவர் யார் என்று விசாரிப்பதற்காக காரில் இருந்த நம்பர் பிளேட் மூலம் தேட முயற்சித்தனர்.

'பஞ்சாபில் அமரீந்தர் சிங்கை நீக்கியது சோனியா இல்லை..' அப்போது முடிவெடுத்தது யார்?குழப்பும் காங்கிரஸ்

English summary

Karnataka Police arrested the businessman's wife and his two sons in connection with a businessman was set on fire by his family along with his car.