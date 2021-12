மேகதாது அணையை கட்ட வலியுறுத்தி ஜனவரி 9 முதல் பாத யாத்திரை.. கர்நாடக காங்கிரஸ் அறிவிப்பு!

Bangalore

பெங்களூரு: தமிழகம்-கர்நாடகம் இடையே மேகதாது அணை விவகாரம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது.

''பெங்களுரு குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்த்து வைப்பதற்காக மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தவுடன் மேகதாது அணை திட்டத்தை தொடங்குவோம்'' என்று கர்நாடகா முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா சர்ச்சை பேட்டி அளித்து பிரச்சினையை தொடங்கி வைத்தார்.

ஒப்பந்த விதிகளின்படி காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாடு தண்ணீர் பெற்று வருகிறது. இந்த காவிரி நீர்தான் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு உயிர்நாடியாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தில் மேகதாது அணை தொடர்பாக வழக்கு உள்ளதால், கர்நாடக அரசின் பிடிவாதத்திற்கு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. மேலும் காவிரி நீரையே நம்பி இருக்கும் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

The Karnataka Congress has announced that a march will be held from January 9 to demand the construction of the Megha Dadu Dam.Former Chief Minister Kumaraswamy has accused the Congress party of continuing to deceive the people of Karnataka over the Megha Dadu dam issue