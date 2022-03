கணவனாகவே இருந்தாலும் மனைவியின் விருப்பமில்லாவிட்டால் அது பலாத்காரம்தான்.. கர்நாடகா ஹைகோர்ட் அதிரடி

Bangalore

oi-Vishnupriya R

பெங்களூர்: மனைவியின் விருப்பம் இல்லாமல் கட்டாயப்படுத்தி அவருடன் உடலுறவு கொள்வதும் ஒரு வகையான பலாத்காரம்தான் என கூறி கணவர் மீதான பலாத்கார வழக்குப் பதிவை நீக்குவதற்கு கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டது.

கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது விருப்பமில்லாத மனைவியுடன் கட்டாயமாக உடலுறவு கொண்டதாக மனைவி அளித்த புகாரின் பேரில் கணவர் மீது பலாத்கார வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அது போல் தனது மகளையும் கட்டாயப்படுத்தி அவரை பலாத்காரம் செய்ததால் அவர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தனது மனைவி கொடுத்த பலாத்கார புகாரை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக கணவர் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தை நாடினார்.

English summary

Karnataka HC refuses to quash rape charges against husband as he had brutal act of sexual assault on wife against to her wish.