டீசல் திருடுவதற்காக.. அரசு பேருந்தை கடத்திய மர்மநபர்கள்.. கர்நாடகாவில் விநோத சம்பவம்!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருந்து வருகிறது. பல மாநிலங்களில் பெட்ரோல் விலை சதம் அடித்து விட்டது. பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ.103.01 ஆகவும் டீசல் ரூ. 98.92-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பொள்ளாச்சி பலாத்கார வழக்கு.. கைதானவர்களுக்கு சாலையோரம் கொடுத்த 'சலுகை..' 7 போலீசார் அதிரடி சஸ்பெண்ட்

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வருவதன் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் விலை றெக்கை கட்டி பறந்து வருகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமம் அடைந்துள்ளனர். இந்த விலையேற்றம் காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

A government bus was hijacked by a mysterious gang to steal diesel. Theft of petrol and diesel from vehicles has increased in Karnataka due to high petrol and diesel prices