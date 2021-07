இந்தா ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல.. கர்நாடக பாஜகவிற்குள் பதவி "லாபி.." பசவராஜ் பொம்மைக்கு ஆரம்பமே தலைவலி

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ள நிலையில், துணை முதல்வர் பதவிக்கு மிகப் பெரிய லாபி நடக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த உட்கட்சி பூசல் புதிய முதல்வருக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது.

78 வயது என்ற காரணத்துக்காக மட்டும் கிடையாது.. பாஜக எம்எல்ஏக்கள்.. அதிலும் குறிப்பாக வட கர்நாடகாவை சேர்ந்த பல எம்எல்ஏக்கள் .. எடியூரப்பா மீது தொடர்ந்து அதிருப்தி வெளிப்படுத்தி வந்ததால்தான் பாஜக மேலிடம் அவரை முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக கூறியது.

இப்படியான ஒரு உள்கட்சி பூசல் இருக்ககூடிய கட்சிதான் கர்நாடக பாஜக. இன்று நேற்று கிடையாது, எடியூரப்பா எப்போது முதல்வராக வந்தாரோ அந்த காலம் முதல் கட்சிக்குள் பல கோஷ்டிகள் செயல்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

English summary

Karnataka chief minister Basavaraj Bommai is facing many challenges from the BJP party, as many senior leaders including KS Eshwarappa is trying to get deputy chief minister post.