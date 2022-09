அடுத்த சர்ச்சை.. கர்நாடகத்தில் எஸ்சி-எஸ்டி மாணவர்களுக்கு வேதக்கணிதம்.. கிளம்பிய எதிர்ப்பால் விவாதம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக பள்ளி கல்வித்துறை தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது எஸ்சி-எஸ்டி மாணவர்களுக்கு வேதக்கணிதம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு விவாதமாகி சர்ச்சையானதால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக கல்வித்துறை தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது. பாடப்புத்தகங்களில் இருந்து திப்பு சுல்தான் குறிப்புகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டன.

மேலும் 10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில், சமூகச் சீர்திருத்தம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இருந்த தந்தை பெரியார், கேரளத்தின் நாராயண குரு ஆகியோரைப் பற்றிய குறிப்புகளை நீக்கப்பட்டன. இது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின.

English summary

The Karnataka school education sector continues to be embroiled in controversy. Accordingly, the announcement to teach Vedic Mathematics to SC-ST students has been put on hold due to controversy.