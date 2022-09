கர்நாடகாவில் கைதான ‘லோக்கல்’ நித்யானந்தா! களி திண்ண வைத்த போலீஸ்! பஞ்சாயத்து செய்யும் லிங்காயத்து?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : லிங்காயத்து மடத்தின் மடாதிபதி ஒருவரை அம்மாநில போலீசார் சிறு குழந்தைகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் கைது செய்து நீதிமன்ற காவலில் அடைத்துள்ள நிலையில், விசாரணை நியாயமாக நடக்காது என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

கடத்தல் பாலியல் வன்கொடுமை பண மோசடி உள்ளிட்ட பல வழக்குகளில் சிக்கி தலைமறைவாகி இருக்கும் நித்தியானந்தாவுக்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் ஆசிரமம் ஒன்று உள்ளது. கர்நாடகா என்றாலே பொதுவாக ஆசிரமங்களுக்கு பெயர் போனது.

அங்கு மட்டும் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு மடங்களின் ஆசிரமங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில் தான் நித்தியானந்தா மீது அங்கிருந்த சீடர்கள் பாலியல் புகார் அளித்தனர். இது போலவே அங்கே இருக்கும் மற்றொரு சாமியார் ஒருவர் பாலியல் தொந்தரவு புகாரில் சிக்கி உள்ளார்.

கர்நாடகா மடாதிபதி மீது பாய்ந்த போக்சோ.. ”கருத்து கூறுவது சரியல்ல” முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி!

English summary

A Lingayat Math abbot has been arrested and remanded in judicial custody by the state police on the basis of a complaint of sexual harassment of minors, the victims are saying that the trial will not be conducted fairly.